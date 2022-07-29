Експерт розповіла, як розблокування українських портів вплине на вартість продуктів в Україні — Finance.ua

Експерт розповіла, як розблокування українських портів вплине на вартість продуктів в Україні Вчора 21:33 — Особисті фінанси

Розблокування українських портів може скоротити інфляційний тиск на вартість продуктів харчування в Україні.

Про це сказала директор «Всеукраїнського аграрного форуму» Марія Дідух в ефірі телемарафону

«Цінова політика саме на зернову групу, я маю на увазі хліб і масло, в принципі не залежать від того, чи будуть розблоковані порти. Розблокування портів допоможе надходженню валютних коштів до української економіки. Я думаю, що цей значний приплив валютних коштів трохи зупинить темп інфляції, і вартість продуктів в Україні може трохи знизитися», — сказала вона.

За словами Дідух, з іншого боку, виробництво всіх основних культур та овочів в Україні зараз на належному рівні. Але через зростання курсу валют можуть подорожчати імпортні продукти харчування.

«Так, через окупацію південного регіону ми залежимо від імпорту, і тут ціна залежатиме від курсу валют в Україні. Але різкого подорожчання продуктів харчування в Україні найближчим часом не передбачається, у нас всього достатньо», — пояснила експерт.

Довідка Finance.ua:

22 липня у Стамбулі було підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів — «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» — для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

УНІАН За матеріалами:

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