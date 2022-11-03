Експерт пояснив, як працюють санкції проти росії — Finance.ua

Експерт пояснив, як працюють санкції проти росії Вчора 21:33

Російський журналіст Тимур Олевський стверджує, що санкції проти росії, які були запроваджені через її вторгнення на територію України, зараз активно працюють.

«Коли кажуть, що санкції не працюють, не вірте цьому — це вороги говорять. Санкції працюють дай Бог, і ми це чули на валдайському форумі. Якби санкції не працювали, в Ірані дрони б не купували. Навіть пластик, малопомітний для радарів — це дефіцит, не кажучи вже про електроніку», — сказав він.

Він вважає, що з санкціями треба зробити дві речі.

«По-перше, треба стежити і бити по руках західних партнерів, щоб вони їх самі не порушували. Вони норовлять це зробити, тому що самі люди, їм потрібно жити і щось їсти. По-друге, щоб самі санкції не слабшали. Вони працюють не так, як люди очікують — що, коли з’являться санкції, раптом пропаде кисень на території Росії. Дуже багато вже пропало, це дуже сильно помітно», — сказав Олевський.

Журналіст стверджує, що сучасна війна так влаштована, що якість розвідки і точних ударів важливіші, ніж масовані артобстріли.

«Десятьма установками HIMARS, точно наведеними на ціль супутником, ви домагаєтеся більшого, ніж армія, яка „солнцепеками“ випалює все на своєму шляху. Тим, хто воює, це зрозуміти не важко, складно тим, хто не воює. Здається, „там махина, а у нас всього десять“. Перемога в розумі. Супутник і HIMARS могутніше армади артилерії, тому що раз — і немає у артилерії снарядів. У Росії летить два супутники, один з яких над Україною. А той, який хотіли запустити перед війною, злетів і впав. Згорів у щільних шарах атмосфери. Щоб побудувати новий — потрібні мікрочіпи і елементи, а їх немає і не буде. Пральну машину неможливо розібрати так, щоб зробити супутник, тому що в космосі радіація. Там все так влаштовано, що частинки, які пролітають крізь мікросхеми, створюють зайві сигнали. Супутник полетить просто в невідомому напрямку, якщо він буде зібраний з чипів з пральної машини. Тому у Росії немає очей, щоб використовувати свою артилерію, як Україна», — сказав він.

Олевський запевняє, що це і є робота санкцій.

«Санкції — це не відсутність латте, це — відсутність супутника. Це для переваги України на полі бою важливіше, ніж відсутність латте в Москві», — підсумував журналіст.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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