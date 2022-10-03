Експерт пояснив, як "митний безвіз" з ЄС вплине на ціни в Україні — Finance.ua

Експерт пояснив, як "митний безвіз" з ЄС вплине на ціни в Україні Вчора 21:31 — Казна та Політика

Експерт пояснив, як "митний безвіз" з ЄС вплине на ціни в Україні

«Митний безвіз» з Євросоюзом, який запрацював в Україні з 1 жовтня, може викликати незначне зростання цін на деякі групи товарів.

Про це повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі інформаційного телемарафону.

«Теоретично дуже мінімальний ефект на ціни по певних групах товарів буде, це призведе до зростання цін... Але це точно не буде основним фактором впливу», — сказав він.

За словами Фурси, «митний безвіз» сприяє збільшенню експорту через наші західні кордони, що особливо важливо, коли порти працюють не на повну потужність.

«І це доєднується до іншої історії, що всі квоти і всі обмеження знято, які раніше були передбачені угодами про вільну торгівлю і про асоціацію. Тобто зараз для українського бізнесу набагато менше перешкод», — зазначив експерт.

Також Фурса прокоментував майбутнє підписання «промислового безвізу» з ЄС. За його словами, «промисловий безвіз» важливий для того, щоб українські виробники не стикалися з обмеженнями доступу до європейського ринку, який є найбільш платоспроможним в світі.

«Це великий привілей і величезні можливості для українського бізнесу», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, 30 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав документи про реалізацію «митного безвізу» з Європейським Союзом.

Раніше, 7 липня, Єврокомісія ухвалила рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, що означає приєднання держави до «митного безвізу».

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