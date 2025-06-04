Експерт пояснив, чому чисячі аспірантів відраховують з університетів — Finance.ua

Експерт пояснив, чому чисячі аспірантів відраховують з університетів Сьогодні 06:59

Експерт пояснив, чому чисячі аспірантів відраховують з університетів

Протягом останніх років в Україні значно збільшилася кількість аспірантів у ЗВО. У 2022 і 2023 роках аномально велика кількість абітурієнтів-чоловіків вступала на денну форму навчання за контрактом, щоб таким чином отримати відстрочку від мобілізації.

Торік умови вступу в аспірантуру змінили, а зараз перевіряють успішність навчання цих осіб, відраховуючи багатьох.

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький, пише vseosvitа.

Посадовець наголосив, що перевірки успішності навчання стосуються тих вступників, які стали аспірантами у 2022—2023 роках. Зокрема, у 2023 році в Україні було понад 18 тисяч вступників в аспірантуру.

На сьогодні, наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно 4−5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч, — зазначив Винницький.

Це відбулося не лише внаслідок загальнодержавної перевірки, адже заклади освіти також ставлять певні вимоги до своїх аспірантів. Є приклади, коли університети самі виявляють, що до них вступили аспіранти, які насправді не виконують освітню програму, не пишуть наукових статей, не працюють над дисертацією, не проводять досліджень. Посадовець зазначив, що держава довіряє закладам освіти в цьому питанні.

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