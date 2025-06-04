Експерт пояснив, чому чисячі аспірантів відраховують з університетів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт пояснив, чому чисячі аспірантів відраховують з університетів

66
Експерт пояснив, чому чисячі аспірантів відраховують з університетів
Експерт пояснив, чому чисячі аспірантів відраховують з університетів
Протягом останніх років в Україні значно збільшилася кількість аспірантів у ЗВО. У 2022 і 2023 роках аномально велика кількість абітурієнтів-чоловіків вступала на денну форму навчання за контрактом, щоб таким чином отримати відстрочку від мобілізації.
Торік умови вступу в аспірантуру змінили, а зараз перевіряють успішність навчання цих осіб, відраховуючи багатьох.
Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький, пише vseosvitа.
Посадовець наголосив, що перевірки успішності навчання стосуються тих вступників, які стали аспірантами у 2022—2023 роках. Зокрема, у 2023 році в Україні було понад 18 тисяч вступників в аспірантуру.
На сьогодні, наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно 4−5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч, — зазначив Винницький.
Це відбулося не лише внаслідок загальнодержавної перевірки, адже заклади освіти також ставлять певні вимоги до своїх аспірантів. Є приклади, коли університети самі виявляють, що до них вступили аспіранти, які насправді не виконують освітню програму, не пишуть наукових статей, не працюють над дисертацією, не проводять досліджень. Посадовець зазначив, що держава довіряє закладам освіти в цьому питанні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems