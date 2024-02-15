Експерт повідомив, як зміниться ціна на пальне в Україні найближчим часом — Finance.ua

Експерт повідомив, як зміниться ціна на пальне в Україні найближчим часом Сьогодні 19:03 — Енергетика

Експерт повідомив, як зміниться ціна на пальне в Україні найближчим часом

Протягом 2−3 тижнів ціни на пальне можуть зрости на 2 гривн.

Про це розповів директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн в телемарафоні.

Директор консалтингової компанії зазначив, що це пов’язано з подіями у Червоному морі, через які почала зростати закупівельна ціна пального.

«Ми бачимо, що кілька тижнів мережі економ-сегменту піднімають ціни. Кожен день ціна повзе на 30−50 копійок. Поки нема передумов говорити про трагедію, але в межах 2 гривень за літр ціна може зрости протягом 2−3 тижнів», — зазначив експерт паливного ринку.

Крім того, Куюн розповів, що через нову «військову» логістику українці переплачують по 6−7 гривень на кожному літрі пального. Після закінчення війни можна буде відчути значне здешевшання ресурсу.

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УНІАН За матеріалами:

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