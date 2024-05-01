Експерт перерахував ситуації, які скорочують термін служби АКБ — Finance.ua
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Експерт перерахував ситуації, які скорочують термін служби АКБ

Технології&Авто
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Зазвичай АКБ служить близько 4−5 років. І це чимало, оскільки її середній термін служби повинен становити не менше двох років. Але трапляється, що акумулятор виходить з ладу після одного року роботи.
Ситуації, що вкорочують життя АКБ
Наприклад, водій припаркувався, не вимкнувши освітлення. На ранок акумулятор глибоко розряджається. Два-три таких рази — і АКБ може не ожити через сульфатацію пластин.
Крім того, якщо автомобіліст перевантажував акумулятор непомірними струмами тривалий час при непрацюючому моторі через інвертор — від болгарки до мікрохвильової печі, то це теж скоротить життя АКБ.
Експертом були названі й такі ситуації: водій — любитель гучного та якісного автозвуку, при цьому найчастіше він «музикує» в ситуаціях, коли доводиться стояти із заглушеним мотором або автомобіліст — турист, який, вибравшись на природу, дуже довго витрачає енергію АКБ на освітлення та діяльність аудіосистеми.
Також термін служби акумулятора скорочує постійна їзда міськими пробками з частими пусками двигуна, при цьому АКБ не встигає достатньо заряджатися, повідомив експерт.
За матеріалами:
mmr.ua
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