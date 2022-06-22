Експерт назвав умови, за яких біженці почнуть повертатися додому — Finance.ua
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Експерт назвав умови, за яких біженці почнуть повертатися додому

Вчора 19:03Особисті фінанси
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Біженці, які вимушено покинули Україну через повномасштабне російське вторгнення, почнуть повертатися додому. Це можливо за умови росту економіки в нашій країні та збільшення робочих місць.
«Однозначно можна говорити, що за умови росту економіки робочі місця відновляться. У нас буде зростати запит на робочі руки, а їх не буде вистачати», — розповів виданню директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.
Зокрема, за даними соціологічної групи «Рейтинг», близько 40% опитаних втратили роботу після початку війни — чи через зупинку підприємства, чи через те, що стали внутрішньо переміщеними особами.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

«Зараз економіка — в стагнації. Люди поїдуть за кордон, якщо робочі місця не відновляться. Але коли економіка зростатиме, з’явиться запит на нові трудові ресурси. Їх, можливо, навіть доведеться залучати за кордоном, і тоді потрібна буде дуже виважена міграційна політика щодо трудових мігрантів в Україні», — пояснює експерт.
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За матеріалами: РБК-Україна
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