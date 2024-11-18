Експерт назвав три найкращі компактні авто, які коштують своїх грошей — Finance.ua

Експерт назвав три найкращі компактні авто, які коштують своїх грошей Сьогодні 05:44 — Фондовий ринок

Експерт назвав три найкращі компактні авто, які коштують своїх грошей

Вартість автомобілів суттєво піднялася, що створює труднощі для багатьох потенційних покупців. Основною причиною підвищення цін залишається інфляція, але також на це впливає рішення виробників припинити випуск недорогих моделей.

У результаті нові авто стають дорожчими, що спонукає покупців розглядати інші варіанти. Втім, деякі компактні автомобілі залишаються доступними за ціною та продовжують удосконалюватись з точки зору якості. Сайт GOBankingRates представив власну підбірку з трьох таких моделей.

Kia Forte 2024

Однією з пропозицій, яка дійсно варта уваги на ринку, є Kia Forte, ціна якої на модель 2024 року стартує від $19 990. За словами Джо Гіранди, експерта з продажу CFR Classic, Forte символізує зміни в іміджі бренду Kia. Цей автомобіль вирізняється сучасними системами безпеки та високими показниками надійності.

Гіранда зазначає, що раніше бренд Kia асоціювався з бюджетними автомобілями зі спірною репутацією в плані надійності. Проте нині Forte показує значний прогрес, що підтверджується рейтингами JD Power. Зокрема, модель 2024 року отримала 85 зі 100 балів, що свідчить про її надійність.

Ford Focus

Ще одним цікавим варіантом серед компактних авто є Ford Focus, вживані моделі якого можна знайти приблизно за $18 825. За словами Гіранди, ранні версії цього авто мали проблеми з трансмісією, проте з часом їх усунули. Автомобілі після 2015 року стали значно надійнішими.

Останні моделі Ford Focus демонструють відмінну паливну економічність, особливо на шосе, де витрата становить близько 5,9 літра на 100 км. Автомобіль 2018 року має рейтинг 76 зі 100 за версією JD Power, що говорить про його надійність. Завдяки комфортному управлінню, Focus залишається привабливим вибором для багатьох водіїв.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta — ще один автомобіль, який варто розглянути, з початковою ціною від $21 995 за модель 2025 року. Гіранда підкреслює, що Jetta поєднує європейську якість із привабливою вартістю. У нових моделях значно підвищилася надійність, і проблеми, які були характерні для авто початку 2000-х, успішно вирішені.

JD Power оцінив Volkswagen Jetta 2025 року на 78 балів зі 100 за надійність і якість. Такий результат робить Jetta привабливим варіантом для тих, хто шукає компактний європейський автомобіль.

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.