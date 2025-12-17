Експерт назвав причини здорожчання автогазу в грудні Сьогодні 07:26 — Особисті фінанси

Експерт назвав причини здорожчання автогазу в грудні

Причинами здорожчання автогазу у грудні є затримки у надходженні пального та зниження температури.

Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн у коментарі для Укрінформу.

«Основною причиною здорожчання газу на АЗК є дефіцит ресурсу, викликаний затримками в надходженні пального, особливо з півдня. Це своєю чергою призвело до різкого здорожчання ресурсу у внутрішніх виробників», — сказав Куюн.

Ще одним фактором, що вплинув на вартість у літровому еквіваленті, стало зниження температури повітря.

«На цьому тижні потенціал до зростання на 1−2 грн/л зберігається в основному в мереж середнього і нижчого цінового діапазону, які слабше відреагували на зміни гурту», — зазначив Куюн.

За його словами, до кінця року прогнозується здешевлення пального у гуртовому продажі. Однак експерт зауважує, що очікувати повного повернення цін на АЗК до попередніх рівнів не варто через збільшення акцизу з січня 2026 року на €25 за 1000 л або на 1,50 грн/л.

Укрінформ

