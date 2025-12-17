0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерт назвав причини здорожчання автогазу в грудні

Особисті фінанси
25
Експерт назвав причини здорожчання автогазу в грудні
Експерт назвав причини здорожчання автогазу в грудні
Причинами здорожчання автогазу у грудні є затримки у надходженні пального та зниження температури.
Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн у коментарі для Укрінформу.
«Основною причиною здорожчання газу на АЗК є дефіцит ресурсу, викликаний затримками в надходженні пального, особливо з півдня. Це своєю чергою призвело до різкого здорожчання ресурсу у внутрішніх виробників», — сказав Куюн.
Ще одним фактором, що вплинув на вартість у літровому еквіваленті, стало зниження температури повітря.
«На цьому тижні потенціал до зростання на 1−2 грн/л зберігається в основному в мереж середнього і нижчого цінового діапазону, які слабше відреагували на зміни гурту», — зазначив Куюн.
За його словами, до кінця року прогнозується здешевлення пального у гуртовому продажі. Однак експерт зауважує, що очікувати повного повернення цін на АЗК до попередніх рівнів не варто через збільшення акцизу з січня 2026 року на €25 за 1000 л або на 1,50 грн/л.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems