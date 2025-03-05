Ексначальник одеського ТЦК постане перед судом у справі про відмивання 140 млн — Finance.ua

Ексначальник одеського ТЦК постане перед судом у справі про відмивання 140 млн Сьогодні 16:42 — Кримінал

До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за підозрою у відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень.

У ході розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень, зазначають у ДБР.

Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень (загальна сума активів становить 142 927 001 грн). Походження цих коштів документально не підтверджене.

За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Все це — шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Що передувало: Державним бюро розслідувань раніше було скеровано до суду два обвинувальні акти щодо колишнього військкома, а саме:

— у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368−5 КК України — набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів вартістю 142 927 001 (сто сорок два мільйони дев’ятсот двадцять сім тисяч одну) гривню, що більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи;

— у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 КК України — нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану;

— у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 409 КК України — ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану;

— у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КК України — використання завідомо підробленого документа.

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