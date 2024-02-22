Ексклюзив за 650 000 євро: представлений найдорожчий Renault в історії (фото) — Finance.ua

Ексклюзив за 650 000 євро: представлений найдорожчий Renault в історії (фото) Сьогодні 22:47 — Технології&Авто

Ексклюзив за 650 000 євро: представлений найдорожчий Renault в історії (фото)

Італійське кузовне ательє Zagato презентувало новий проєкт AGTZ Twin Tail. Спорткар випустять лімітованою серією із 19 авто й продаватимуть за високою ціною в 650 000 євро. Про нього розповіли на сайті Zagato.

В основі Zagato AGTZ Twin Tail лежить відносно недороге авто — купе Alpine A110 від Renault. Для нього створили повністю новий незвичний кузов.

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Дизайн Zagato AGTZ Twin Tail виконаний в стилістиці гоночного Alpine A220 1968 року. У нього схожий витягнутий силует та великі краплевидні фари.

Але найцікавіша деталь авто — його знімна задня частина. Секцію довжиною 30 см можна швидко демонтувати й зробити Zagato AGTZ Twin Tail.

Таке рішення — відсилка до того ж Alpine A220. Справа в тому, що спорткар мав дві версії: довгу для швидкісних автодромів і коротку — для повільніших трас із великою кількістю поворотів. Власне, тому модель і назвали Twin Tail («дві корми»).

Характеристики Zagato AGTZ Twin Tail поки не розкривають. Стандартний Renault Alpine A110 обладнаний 1,8-літровим турбомотором, який розвиває від 252 до 300 к. с., залежно від модифікації.

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