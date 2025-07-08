Екскерівників української авіакомпанії підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 340 мільйонів — Finance.ua
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Екскерівників української авіакомпанії підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 340 мільйонів

Кримінал
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Екскерівників української авіакомпанії підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 340 мільйонів
Екскерівників української авіакомпанії підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 340 мільйонів, Фото: esbu.gov.ua
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як сказано на сайті БЕБ, підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.
За даними слідства, компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства.
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Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017−2022 років складала понад 3,4 млрд грн.
Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0% замість 10%. Проте застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
Таким чином авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків.
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Детективи Бюро повідомили про підозру колишнім посадовцям у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Крім того, за ухвалою слідчого судді, було заарештовано 7 літаків, які були предметом лізингу відповідно до згаданих договорів. Зокрема 3 літаки Boeing 737−800, один Boeing 737−900 та 3 літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить 40 млн доларів США.
За матеріалами:
Finance.ua
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