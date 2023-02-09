Ексголова НБУ Шевченко оскаржив свій розшук — Finance.ua

Ексголова НБУ Шевченко оскаржив свій розшук Сьогодні 16:28 — Фондовий ринок

Ексголова НБУ Шевченко оскаржив свій розшук

Колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко оскаржив у Вищому антикорупційному суді оголошення його в розшук Національним антикорупційним бюро.

Шевченко заявив, що не ховається від слідства і готовий брати участь у слідчих діях у форматі відеоконференцзв’язку, написав він у Facebook.

«Продовжую боротися з незаконним оголошенням мене в розшук і подаю відповідну скаргу до ВАКС. НАБУ і САП відома моя адреса з першого дня мого перебування в Австрії. Однак мої повідомлення про це разом із офіційними документами австрійської влади свідомо ігнорують. Я ніколи не переховувався від слідства. Готовий, щобільше, наполягаю на участі у слідчих діях у режимі відеоконференцзв’язку. Однак когось це дуже лякає», — написав Шевченко.

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За його словами, «НАБУ не здійснило жодних дій щодо його розшуку, що, власне, підтвердила і слідчий суддя ВАКС під час розгляду клопотання про продовження терміну досудового розслідування».

«Постанова про розшук ухвалюється не для розшуку, а щоб „оформити“ максимально суворий запобіжний захід», — зазначив Шевченко.

Ексголова НБУ додав, що він подав скаргу на дії прокурора САП, який відмовив у клопотанні про скасування постанови про розшук.

Нагадаємо, 6 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк

На початку грудня минулого року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього голови правління НБУ Кирила Шевченка у вигляді тримання під вартою. Ухвала відкриває шлях для внесення Шевченка, який знаходиться у Австрії, до бази Інтерполу, без чого неможливо провести його екстрадицію.

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