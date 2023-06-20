Ексглава Nissan подав позов до компанії на $1 мільярд — Finance.ua

Ексглава Nissan подав позов до компанії на $1 мільярд Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Ексглава Nissan подав позов до компанії на $1 мільярд

Колишній глава Nissan Motor Co. Карлос Гон подав до суду на японського автовиробника та пов’язаних із ним осіб за звільнення з посади в 2018 році та організацію його арешту за ймовірні фінансові зловживання, вимагаючи понад 1 мільярд доларів компенсації за «значну шкоду» його фінансам і репутації.

Про це повідомляє Bloomberg

Як зазначається, Гон подав позов до Касаційного суду Лівану, де він живе після того, як втік з Японії наприкінці 2019 року, щоб уникнути суду.

«Серйозні звинувачення, висунуті проти мене, залишаться в пам`яті людей на роки», — заявив Гон у позові. Він додав, що «страждатиме від звинувачень до кінця свого життя, оскільки вони матимуть стійкі наслідки, хоча засновані лише на підозрах».

У 1999 році Гон приєднався до Nissan, коли той був придбаний французьким виробником Renault, пізніше врятувавши Nissan від банкрутства. Також свого часу він уклав альянс Nissan із виробництва автомобілів із Renault SA та Mitsubishi Motors Corp.

Наприкінці 2018 року влада Японії арештувала Гона за підозрою у фінансових порушеннях, зокрема приховуванні доходів. Також Гона звільнили з посади голови ради директорів. Після звільнення під заставу він втік з Японії до Лівану.

Сам Гон відкидає висунуті йому звинувачення і стверджує, що став жертвою змови топменеджерів Nissan, які хотіли заблокувати злиття компанії з Renault.

Укрінформ За матеріалами:

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