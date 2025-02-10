Ексдепутат Київради намагається втекти з України після викриття земельної схеми — НАБУ Сьогодні 14:33 — Кримінал

Правоохоронці розшукують колишнього депутата Київської міської ради, який вважається керівник злочинної організації щодо заволодіння столичною землею.

Підозрюваний намагається зараз знайти шлях, щоб покинути територію України.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

За даними ЗМІ, ідеться про ексдепутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького.

НАБУ і САП провели масштабну операцію зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з відомим медійно колишнім депутатом Київської міської ради.

У НАБУ уточнили, що викрили злочинну організацію в Київраді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Зат ри мано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.

УНН За матеріалами:

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