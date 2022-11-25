Ексчиновники КМДА отримали підозри у схемах з "Жовтневим палацом" та іншим держмайном — Finance.ua

Ексчиновники КМДА отримали підозри у схемах з "Жовтневим палацом" та іншим держмайном Сьогодні 20:47 — Кримінал

Ексчиновники КМДА отримали підозри у схемах з "Жовтневим палацом" та іншим держмайном

Працівники ДБР повідомили про підозру ще двом колишнім начальникам Головного управління майном КМДА, які незаконно передавали право власності на державне майно профспілкам.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 мільйонів гривень, а на теперішній час вартість цих об’єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень.

Спільно з працівниками СБУ задокументовано, що починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств за попередньою змовою групою осіб незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси.

Чиновники КДМА всупереч вимогам законодавства видавали накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомості.

Зокрема посадовцями незаконно оформлено права власності на майнові комплекси/об’єкти нерухомого майна, серед них: приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України, туристичного готелю «Дружба», учбово-спортивна база «Святошин».

Посадовцям повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі. ДБР вже передало ці об’єкти в управління АРМА. Досудове розслідування триває.

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