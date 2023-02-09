Ексчиновника "Енергоатому" підозрюють у махінаціях з продажем електроенергії — Finance.ua
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Ексчиновника "Енергоатому" підозрюють у махінаціях з продажем електроенергії

Кримінал
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Колишній посадовець Національної енергогенерувальної компанії «Енергоатом» підозрюється у заподіянні державному підприємству збитків на майже 94 мільйони гривень.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
«7 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК „Енергоатом“. Йому інкриміновано зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що підозрюваний сьогодні обіймає керівну посаду в одній з філій «Укрзалізниці».
Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець «Енергоатому» забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю — 1 120 грн за 1 МВт/год, дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.
«Продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт/год в зазначений спосіб завдав державному підприємству збитки на загальну суму 93,76 млн грн», — підкреслили в САП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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