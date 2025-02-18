Економія для водіїв: як встановити газобалонне обладнання — Finance.ua

Економія для водіїв: як встановити газобалонне обладнання Сьогодні 05:14 — Особисті фінанси

Економія для водіїв: як встановити газобалонне обладнання

Встановлення газобалонного обладнання стає все більш популярним серед автовласників. Це дозволяє не тільки економити витрати на паливо, а й зменшити викиди шкідливих речовин.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як саме встановити газобалонне обладнання

Для початку власник транспортного засобу повинен звернутися до суб’єкта господарювання для встановлення ГБО.

Після цього впродовж 10 днів йому необхідно здійснити перереєстрацію свого транспортного засобу. Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

З собою потрібно мати пакет документів:

паспорт громадянина України або ID-картка (додатково витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після здійснення перереєстрації транспортного засобу адміністратор видасть власнику нове свідоцтво про реєстрацію авто. У ньому зазначатиметься вид палива відповідно до встановленого.

Вартість послуги

Орієнтовна вартість перереєстрації транспортного засобу: адміністративна послуга — 350 грн, бланк свідоцтва — 486 грн, номерний знак державної реєстрації (за потреби) — 350 грн.

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