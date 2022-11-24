Економісти оцінюють ймовірність рецесії в єврозоні протягом року у 78% – Reuters — Finance.ua

Економісти оцінюють ймовірність рецесії в єврозоні протягом року у 78% – Reuters
Спад ділової активності в єврозоні дещо послабився в листопаді, але загальний попит продовжував знижуватися, оскільки споживачі скорочували витрати на тлі кризи вартості життя.
Про це пише Reuters з посиланням на опитаних економістів.
Як зазначає агентство, з’являється все більше ознак того, що єврозона вступає у рецесію.
В опитуванні Reuters економісти оцінили у 78% ймовірність рецесії протягом року. При цьому очікується, що ВВП впаде на 0,4% в цьому кварталі і в наступному.
Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) S&P Global, який розглядається як хороший показник загального економічного становища, піднявся до 47,8 з 47,3 у жовтні.
Однак листопад — це п’ятий місяць, коли індекс знаходиться нижче позначки 50.
«Подальше падіння ділової активності в листопаді збільшує шанси на те, що економіка єврозони скотиться в рецесію», — сказав головний бізнес-економіст S&P Global Market Intelligence Кріс Вільямсон.
«Втім, листопадові дані PMI також приносять деякі попередні хороші новини. Зокрема, загальний темп падіння знизився порівняно з жовтнем», — додав він.
Незважаючи на триваюче уповільнення, фірми збільшили чисельність персоналу, хоча і найслабшими темпами з березня 2021 року. Індекс зайнятості в сфері послуг знизився до 51,7 з 52,5.
Ділова активність у переробній промисловості, яка особливо сильно постраждала від стрімкого зростання цін на енергоносії та розриву ланцюгів поставок, також знизилася, але повільнішими темпами.
Основний індекс виріс до 47,3 з 46,4, що перевищило оцінку опитування Reuters на рівні 46.
Минулого місяця інфляція в регіоні досягла 10,6%, що більш ніж в п’ять разів перевищує цільовий показник ЄЦБ в 2%.
Очікується, що Центробанк додасть ще 50 базисних пунктів до своєї депозитної ставки в наступному місяці.
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