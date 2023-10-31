Економіст спрогнозував, на скільки подорожчають сезонні овочі — Finance.ua

Економіст спрогнозував, на скільки подорожчають сезонні овочі Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

В Україні сезонні овочі подорожчають на 10−15%. Таку думку висловив в коментарі УНН виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин та додав, що не буде шаленого подорожчання цибулі та моркви.

«Традиційно все залежить від того, чи будуть блекаути. Якщо вони будуть, то вони будуть дорожчати більше. У будь-якому випадку вартість зберігання буде докладатися до вартості овочів. Тому я думаю, що як мінімум ми побачимо зростання цін на 10−12−15%, але це буде менше, ніж, наприклад, минулого року. Тому що торік овочів було менше, дефіцит був вище», — сказав Пендзин.

Він зазначив, що точно не буде шаленого подорожчання цибулі та моркви.

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