Економіст Новак розповів про економічну мобілізацію — Finance.ua

Економіст Новак розповів про економічну мобілізацію Сьогодні 21:00

Економіст Новак розповів про економічну мобілізацію

Шлях добровільної мобілізації єдино правильний для держави, але він має передбачати стимули і для мобілізованого, і для роботодавця, якщо він хоче зберегти працівника. Єдине, що треба — це розумно визначити суму, яка не буде обтяжливою для роботодавців.

Про це повідомляє голова Комітету економістів України Андрій Новак.

«Для того, щоб механізм був економічно обґрунтований, сума бронювання повинна формуватися як відсоток від зарплати. І чим вища зарплата цього конкретного працівника, якого хоче забронювати підприємство, тим вищим буде додатковий платіж. Єдине, що треба визначити правильно — відсоток від зарплати, щоб це не було надто обтяжливо», — наголосив Новак.

Він висловив переконання, що саме в помірності цього відсотка від зарплатні лежить основа справедливого механізму, адже якщо він буде надто високим, то роботодавці будуть шукати інші шляхи уберегти спеціалістів.

«Якщо відсоток буде помірний, грубо кажучи, в межах 10−15%, то, в принципі, кожен роботодавець може додатково сплатити за потрібного йому спеціаліста, і забронювати його. Якщо ж відсоток буде, умовно кажучи, 50% від зарплати чи, не дай Боже, 100% - то, звичайно, кожен роботодавець буде шукати всі можливі і неможливі варіанти, як обійти цю норму, і при цьому зберегти важливого для себе працівника. Тож все буде залежати від суми платежу за бронювання і відсотка від зарплати. Якщо не надто обтяжливо, то більшість погодиться, і поставиться з розумінням», — наголосив Новак.

Як відомо, у Кабміні наразі розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.

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