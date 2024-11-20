Економіст назвав три причини зростання ціни яєць — Finance.ua

Економіст назвав три причини зростання ціни яєць Сьогодні 08:10

Економіст назвав три причини зростання ціни яєць

Неврожай зернових, розблокування кордонів, зростання внутрішнього попиту, а також супутні їм чинники призвели до серйозного підвищення ціни курячих яєць в Україні. Однак сезонність не має вирішального значення.

Про це розповів керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Що впливає на формування ціни яєць

Економіст нагадав, що у листопаді 2023-го яйця коштували 63 гривні за десяток, тож за рік ціна не дуже зросла, однак протягом останніх 12 місяців була дуже велика динаміка і більш як половину року яйця коштували набагато дешевше від торішніх цін.

«Причина такої дешевизни була у блокуванні кордонів. Українські птахофабрики можуть випускати набагато більше продукції, аніж внутрішнє споживання. Тому ми досить активно в 2022—2023-му роках експортували яйця в Європу (це 30−35% від загального виробництва). Але коли почалося блокування кордонів, то все, що вироблялося на птахофабриках, замість їхати на експорт — залишалося в Україні», — пояснює експерт.

«У ринкових умовах, якщо пропозиція різко зростає, а попит лишається більш-менш сталим — ціна падає. Логічно, що через блокування кордонів велика кількість яєць, які мали би виїхати за межі країн, залишалися всередині, і ми мали ціни на яйці суттєво нижчі, аніж минулорічні, до початку блокування кордоні», — каже економіст.

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