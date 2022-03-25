Економіка в умовах воєнного стану: податкова сфера — Finance.ua

Економіка в умовах воєнного стану: податкова сфера

Вчора 17:00 — Казна та Політика

Кабмін та Верховна Рада від початку повномасштабного російського вторгнення вживають заходи для адаптації економіки до умов воєнного стану.

Верховна Рада ухвалила законопроєкти щодо особливостей оподаткування й подання звітності у період дії воєнного стану, які, зокрема, передбачають:

надання можливості подання звітів та інших документів через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану;

відсутність будь-яких перевірок підприємств щодо своєчасності й повноти подання звітів чи документів звітного характеру;

звільнення від адміністративної чи кримінальної відповідальності платників у разі неможливості виконання ними своїх обов’язків.

Якщо фізособи, юрособи чи підприємці не встигають відзвітуватися перед податковою навіть після завершення воєнного стану через те, що вони брали участь у бойових діях, їх також звільняють від будь-якої відповідальності.

У цьому разі звітність чи документи подаються не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали подання звітів.

податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються;

операції з добровільної передачі коштів, товарів, зокрема підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ й підрозділів територіальної оборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування;

врахування у складі витрат у повному обсязі коштів і майна, що передається ЗСУ й іншим підрозділам;

сума відшкодування вартості пального, витраченого під час надання послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги;

подовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції;

ФОП І-ІІ групи сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі;

ФОП І-ІІ групи повністю звільняються від ЄСВ;

ФОП III групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до лав ЗСУ, інших захисних формувань, зокрема територіальної оборони;

звільнення від сплати податку за землю та орендної плати за землю державної та комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії;

великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою оподаткування та сплачувати єдиний податок. Для цього ліміт річного доходу підвищать з 10 млн грн до 10 млрд грн, а обмеження щодо кількості працівників буде знято. Податок становитиме 2% від обігу незалежно від виду діяльності (крім підакцизних товарів та грального бізнесу);

благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які живуть на території бойових дій, не оподатковується ПДФО. Також не оподатковується ПДФО вся нецільова благодійна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф;

неприбуткові організації отримують податкову знижку 16% (замість 4% зараз) на пожертви;

за порушення закону про РРО не будуть штрафувати до завершення воєнного стану;

підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Ліквідовано всі інші обмеження за кількістю робітників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу);

замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту. Не буде сплачуватись ПДВ за товари, які були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони;

скасовано акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%;

спрощення митного оформлення імпортних товарів за попередньою митною декларацією без їх доставлення до термінального комплексу митниці.

Як працюватиме економіка в умовах воєнного стану. Економічний фронт Читайте більше в матеріалі —

Довідка Finance.ua:

Питання проведення планових та позапланових перевірок, крім заходів валютного нагляду, податкового контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та деяких інших, врегульоване Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

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