Економіка України повернеться на довоєнний рівень через два роки після війни — Устенко — Finance.ua

Економіка України повернеться на довоєнний рівень через два роки після війни — Устенко Вчора 19:00

Економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень через два роки після закінчення російського вторгнення.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ озвучив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

За словами Устенка, прямі збитки України від російської агресії оцінюються в 750 млрд доларів.

«Якщо додати туди ще так званий непрямий збиток, то сума перевищить 1 трлн доларів, це просто колосальні гроші. Кошти будуть заходити спочатку від заарештованих коштів російської федерації, це 300 млрд доларів Центробанку рф, плюс 150 млрд доларів — це кошти, які є у російської номенклатури», — зазначив Устенко.

Решта пів трильйона доларів — це ті контрибуції та репарації, які довгий час виплачуватиме російська федерація Україні.

«Тобто умовно, якщо завтра закінчується війна, то до початку квітня плюс два роки економіка країни має вийти повністю на свій довоєнний рівень», — підсумував Устенко.

Довідка Finance.ua:

За оцінками МВФ , 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%.

На 2023 рік прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%.

У 2024 році зростання становитиме 3,2%,

у 2025 році — 6,5%,

у 2026 році — 5,0%,

у 2027 році — 4,0%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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