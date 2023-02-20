Економіка росії втратить через війну 190 млрд доларів до 2026 року – Bloomberg — Finance.ua
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Економіка росії втратить через війну 190 млрд доларів до 2026 року – Bloomberg

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Економіка росії втратить через війну 190 млрд доларів до 2026 року – Bloomberg
Економіка росії втратить через війну 190 млрд доларів до 2026 року – Bloomberg
Хоча росія уникла економічного краху після початку повномасштабної війни проти України, вона повільно занурюється у кризу.
За оцінкою Bloomberg Economics, російська економіка може втратити 190 млрд доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року. Це еквівалентно річному ВВП таких країн, як Угорщина чи Кувейт.
На думку аналітиків, опитаних агентством, зниження економіки росії посилилося в минулому кварталі. ВВП упав на 4,6% у річному обчисленні — це може бути найрізкішим скороченням з початку пандемії.
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Цього року робота російського уряду щодо збереження стійкості економіки ускладниться через падіння доходів від продажу нафти та нарощування витрат на соціальні програми. Плюс на ринок праці чинить тиск мобілізація.
Так, мобілізація співробітників скорочує пропозицію робочої сили та може скоротити зростання приватного сектора у 2023 році на 0,5%. Крім того, війна ще більше вплине на демографічну ситуацію: населення працездатного віку в росії може зменшитись на 6,5% протягом наступного десятиліття.
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А дорогі витрати на оборону та соціальні програми вже збільшили витрати федерального уряду на 25% минулого року.
За оцінками Bloomberg Economics, хоча російська економіка і уникне краху, вона скоротиться на 8% до 2026 року в порівнянні з тим, що могло б бути, не вторгнися путін в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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