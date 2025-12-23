0 800 307 555
Економіка рф охолоджується: зростання зарплат пригальмувало, попри дефіцит кадрів

У росії сповільнилося зростання зарплат, навіть попри рекордно низький рівень безробіття. Це чергова ознака охолодження російської економіки під час війни.
Газета Financial Times пише, що у листопаді зарплати для нових працівників зросли лише на 6,9% у річному вимірі, тоді як у січні цей показник становив 18,9%. Водночас рівень безробіття в країні залишається на рекордно низькому рівні в 2,2%.
«Уповільнене зростання заробітної плати означає, що інші показники, включаючи рівень споживання та пов’язані з ним податки, підуть за ним», — зазначила експерт з російської економіки в Київській школі економіки Еліна Рибакова.
За її словами, це посилить тиск на державні фінанси країни. росія дедалі більше залежить від податків на тлі скорочення енергетичних доходів через санкції та низькі ціни на нафту.
Також в усіх галузях рф скоротилася кількість вакансій. Найбільше падіння зафіксоване у гірничодобувному секторі та транспорті.
Офіційна російська статистика також демонструє охолодження економіки після воєнного буму, який розпочався після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Тоді Москва послабила фіскальні обмеження та використала заощадження від попередніх енергетичних доходів і спрямувала кошти на виробництво озброєнь та виплати зарплати військовим.
Завдяки припливу коштів від продажу нафти російська економіка зростала більш ніж на 4% у 2023−2024 роках. Економіка почала охолоджуватися ще минулого року, і очікується, що зростання ВВП досягне лише 1% у 2025 році в кращому випадку.
За матеріалами:
УНІАН
