Економіка Польщі обжене Швейцарію вже у 2025 році — Туск Сьогодні 12:32 — Світ

Економіка Польщі обжене Швейцарію вже у 2025 році — Туск

Вже цього року польська економіка увійде до 20 найбільших у світі за обсягом ВВП у доларовому еквіваленті.

Хоча G20 зазвичай називають клубом найбагатших країн світу, насправді критерії відбору її членів були багатогранними, а її склад змінювався дуже рідко.

Просування до G20 було б насамперед питанням престижу, хоча місце за столом прийняття рішень найбільших економік світу іноді могло б принести відчутні переваги.

Про це повідомляє Business Insider.

Кілька днів тому прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що польська економіка посяде 20-те місце у світі у 2025 році, обігнавши Швейцарію (за номінальним ВВП, перерахованим у долари).

Це не повинно стати великою несподіванкою для тих, хто стежить за показниками найбільших економік світу. Ще восени 2024 року Міжнародний валютний фонд прогнозував, що Польща, ймовірно, увійде до елітної двадцятки.

У своїх оновлених прогнозах навесні 2025 року МВФ повторив ці припущення. Вони показують, що у 2025 році ВВП Польщі зросте до 0,98 трильйона доларів США з 0,91 трильйона доларів США у 2024 році. Це означає, що вона підскочить на 20-те місце у світі, обігнавши Швейцарію (хоча слід знати, що ця альпійська країна має 8,9 мільйона мешканців порівняно з 37,5 мільйонами в Польщі. — Ред.), ВВП якої становитиме 0,95 трильйона доларів США.

Наступного року такі країни, як Нідерланди (1,33 трильйона доларів), Туреччина (1,4 трильйона доларів), Південна Корея (1,85 трильйона доларів), а також Іспанія та росія (відповідно 1,89 трильйона та 2,09 трильйона доларів), все ще будуть явно попереду Польщі.

Німеччина, найбільша економіка Європи та третя за величиною у світі, може зрости до 4,91 трильйона доларів.

США (31,7 трильйона доларів) залишатимуться явними лідерами, а за ними йтиме Китай (20,8 трильйона доларів).

Однак просування Польщі до 20 найкращих економік світу викликає питання щодо того, чи повинна вона приєднатися до G20. Наразі ця група складається з 19 країн і Європейського Союзу. До цієї групи входять Саудівська Аравія, Аргентина, Австралія, Бразилія, Китай, Франція, Індія, Індонезія, Японія, Канада, Південна Корея, Мексика, Німеччина, росія, Південна Африка, Туреччина, США, Велика Британія та Італія.

Доказом того, що розмір економіки — це не єдиний фактор, який має значення, є Південна Африка. Вона є єдиним представником Африки у G20, хоча ВВП країни не входить до числа найбільших економік світу (у 2025 році ВВП Південної Африки досягне лише 410 мільярдів доларів, що становить близько 40% від ВВП Польщі та ставить її приблизно на 40-е місце у світовому рейтингу. — Ред.). Так само Аргентина, яка цьогоріч, як очікується, досягне ВВП лише 680 мільярдів доларів.

Натомість Іспанія, 12-та за величиною економіка світу, річний ВВП якої приблизно на 80 відсотків вищий, ніж у Польщі, відсутня у G20.

Довідка Finance.ua:

На членів G20 припадає приблизно 85% світового ВВП та 75% світової торгівлі, що чітко демонструє, що розмір та економічна сила є важливими факторами при відборі членів (хоча цей склад рідко змінюється).

Група працює без постійного секретаріату чи персоналу. Головуючий, який змінюється щорічно, призначає тимчасовий секретаріат на свій строк для координації роботи та організації зустрічей.

Індія приймала саміт 2023 року, Бразилія — у 2024 році, а саміт 2025 року відбудеться 22 та 23 листопада в Йоганнесбурзі, Південна Африка (це перша зустріч G20 в Африці).

Роботою G20 керує тріо головуючих, що складається з чинного, попереднього та наступного очільників.

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