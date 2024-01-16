Економіка Німеччини впала вперше за останні три роки — Finance.ua

Економіка Німеччини впала вперше за останні три роки
Економіка Німеччини за підсумками 2023 року зменшилася на 0,3%, за попередніми даними.
ВВП країни впав вперше з пандемійного 2020 року — у 2021 році він зріс на 3,2%, а у 2022 — на 1,8%, свідчать дані Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis).
Минулого року німецьку економіку гальмувала ціла низка факторів. Висока інфляція стримувала споживання у приватних домогосподарствах, а Європейський Центробанк (ЄЦБ) боровся зі зростанням цін, рекордним за останні десятиліття підвищенням відсоткових ставок, зауважує Deutsche Welle.
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Водночас слабка світова кон’юнктура ускладнювала життя експортерів. Негативний вплив на економіку ФРН справляли й чинники політичної нестабільності - від війн росії проти України та на Близькому Сході до конфліктів в уряді Німеччини довкола бюджету.
Перспективи цього року залишаються похмурими, вказують експерти.
«Багато підприємств через неясну ситуацію з держпідтримкою відчувають невпевненість і не поспішають робити інвестиції», — зазначає експерт з кон’юнктури у Німецькому інституті економічних досліджень (DIW) Лаура Пагенхардт.
У DIW прогнозують на 2024 рік зростання ВВП Німеччини на рівні 0,6%, але інші економісти налаштовані значно песимістичніше. Так, головний економіст Commerzbank Йорг Кремер очікує нового зниження ВВП на 0,3%.
Водночас, попри вищі відсоткові ставки та субсидування імпорту енергоносіїв, Німеччині минулого року вдалося зменшити обсяг дефіциту держбюджету. Державні витрати у 2023 році перевищили прибутки на 82,7 млрд євро. Це на 14 млрд євро менше, ніж у 2022 році, повідомило Федеральне статистичне відомство.
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