Економіка Британії втратила 330 тисяч працівників через Brexit – дослідження — Finance.ua

Економіка Британії втратила 330 тисяч працівників через Brexit – дослідження Сьогодні 07:26 — Світ

Економіка Британії втратила 330 тисяч працівників через Brexit – дослідження

Вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу призвів до втрати 330 000 працівників для британської економіки.

Про це свідчать нові дослідження, пише Euractiv

Дані, опубліковані британськими аналітичними центрами «Європа, що змінюється» та «Центр європейських реформ», показали, що у вересні 2022 року у Британії працювало на 460 000 працівників з ЄС менше, ніж якби країна залишилася в блоці, що лише частково компенсувалося збільшенням кількості працівників з країн, що не входять до ЄС, приблизно на 130 000 осіб. Чиста втрата працівників становить близько 1% робочої сили.

«Наш аналіз свідчить про те, що, хоча міграція в цілому наразі перебуває принаймні на допандемічному рівні, міграційна система після Brexit, як і передбачалося, призвела до явного розриву з тенденціями до Brexit, зменшивши пропозицію робочої сили в деяких секторах», — зазначають професори Джонатан Портес і Джон Спрінгфорд.

«У низькокваліфікованих секторах трудова міграція, пов’язана з вільним пересуванням, не була замінена додатковою видачею віз за новою системою», — додали вони.

Кінець свободи пересування, один з головних наслідків виходу Британії з ЄС і єдиного ринку, радикально змінив структуру міграції до Британії.

Кількість громадян ЄС у Британії різко скоротилася. Близько 43 000 громадян ЄС отримали візи для роботи, сім’ї або навчання у 2021 році, порівняно з щорічним показником від 230 000 до 430 000 у кожен з шести років до виходу з ЄС, згідно з даними Управління національної статистики Британії.

Однак імміграція, не пов’язана з роботою, зросла — чиста міграція до Британії за рік до червня 2022 року становила понад 500 000 осіб — завдяки великому притоку біженців з України, Гонконгу та студентів.

Нові імміграційні вимоги, запроваджені урядом Бориса Джонсона, передбачають бальну систему оцінювання та високі вимоги до мінімального доходу. Приблизно половина робочих місць на ринку праці Британії відкрита для тих, хто приїжджає з-за кордону, якщо вони мають кваліфіковану пропозицію роботи.

Але це все одно призвело до значного дефіциту працівників з ЄС у кількох секторах, включаючи транспорт і зберігання, оптову та роздрібну торгівлю, житло і харчування, виробництво, будівництво та адміністрацію.

Тим часом в останні місяці нестача медсестер і працівників соціальної сфери спонукала уряд Британії шукати двосторонні угоди з країнами, що не входять до ЄС, щоб збільшити кількість працівників з країн, які входять до списку підтримки і захисту Всесвітньої організації охорони здоров’я, або «червоного списку», тобто країн, які самі відчувають нестачу медсестер і лікарів.

Економічна Правда За матеріалами:

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