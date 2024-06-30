Економічні настрої українців погіршилися через перебої з електропостачанням — Finance.ua

Економічні настрої українців погіршилися через перебої з електропостачанням Сьогодні 16:08

Економічні настрої українців погіршилися через перебої з електропостачанням

Індекс споживчих настроїв українців у травні 2024 року зменшився на 5 пунктів і складає 72,6 п. Значно знизились також індекси очікуваних змін у особистому матеріальному становищі та очікуваного розвитку економіки протягом найближчого року.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

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У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 2,6 п. та складає 125,9 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 5,5 п. та складає 176,3 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 3,6 п. та складає 152 п.

«Поточне становище населення українців без суттєвих змін, після 2022 року показник демонструє певну стабілізацію. Однак в травні 2024 року ми спостерігаємо значне погіршення споживчих настроїв населення України, а також економічних очікувань. Починаючи з 2023 року, дані показники демонструють загальну тенденцію до зниження. Значиме зниження в травні 2024 може бути обумовленою невизначеністю, що зростає (атаки на енергетичну інфраструктуру, впровадження графіків відключення світла, проблеми внутрішньої політики)», — коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію.

Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

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