Економічне майбутнє України: ключові теми конференції Brave CFO Gathering — Finance.ua
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Економічне майбутнє України: ключові теми конференції Brave CFO Gathering

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9 червня та 19−20 жовтня 2023 року в Києві пройде XXI Форум Фінансових Директорів України (Ukrainian CFO Forum), і об'єднає в офлайн- та онлайн-форматі понад шестисот топ-менеджерів, здатних протистояти викликам сьогодення. Цьогоріч темою заходу стала «Економічне майбутнє України: Як реалізувати історичний шанс і прокласти дорогу до процвітання».
У новому контексті Форуму українські підприємці обговорять, як змінилась роль CFO і чому значення фінансової команди посилилось, як цифровізується бізнес в Україні, які тренди у світі, як балансувати між адаптацією та стратегією під час війни. Які сценарії розвитку української економіки і що має лежати в основі її трансформації.
Економічне майбутнє України: ключові теми конференції Brave CFO Gathering

Чому варто долучитися?

Вперше в рамках Форуму пройде конференція Brave CFO Gathering, присвячена позитивному досвіду роботи компаній в умовах війни. Слово brave cтало тематичним символом конференції, як сміливість йти в невідомість. Сміливість, яка надає необхідну гнучкість приймати швидкі і часто непрості рішення. Організатори FAService прокоментували ідею створення:
«Порядок денний трансформується, і включає в себе нові завдання, вирішення яких потребує більше часу ніж раніше. Одними з перших це усвідомили фінансові керівники. Тому ми створили платформу для діалогу сміливих CFO, де вони зможуть обговорити реалізовані кейси 2022 року. Не просто описати винесені уроки, а детально розглянути інструменти, які вже працюють на відновлення, на розвиток бізнесу в цілому».

Червнева конференція сміливих CFO: Про що поговоримо?

Під час дев’ятигодинної дискусії експерти та учасники визначать наявні та майбутні виклики для держави в межах трьох ключових панелей:
  • Технологічний фронт: чим замінити програмне забезпечення країни-агресора для бізнес-процесів? Юлія Ліповецька, директорка, послуги із впровадження ERP систем та IT, KPMG в Україні.
  • Майбутнє України: Як реалізувати історичний шанс та прокласти дорогу до процвітання. Олег Устенко, радник Президента з економічних питань.
  • IronFox. Історія незламності. Ігор Літош, CFO FOXTROT.
  • Порядок денний CFO: оптимальні стратегії в умовах війни. Юлія Данкова, CFO Групи Метінвест.
  • Фінансове бізнес-партнерство у сучасних умовах. Марія Царенко, СFO PepsiCo Ukraine.
  • Будівельна галузь: Чекати не можна інвестувати. Де поставити кому? Левківська Ірина, СFO Ковальська.
  • Фінансування клієнтів та бартерні операції. Тетаня Міленко, СFO Timac Agro Ukraine.
  • West Bridge — програма фінансування українського бізнесу, який робить експансію на ринки країн ЄС. Юрій Воєвода, директор департаменту інвестиційного бізнеса Банк Південний.
  • Трансформація та адаптація бізнесу до умов війни. Дмитро Матросов, CFO Фітофарм.

Про Форум

Ukrainian CFO Forum — дискусійна платформа для економістів, бізнесменів та авторитетних експертів у сфері фінансів, у межах якої визначаються останні економічні події та тренди в світі. Понад 20 років Форум сприяє трансформації та розвитку українських компаній, надаючи доступ до експертизи впливових мислителів сучасності. Це можливість для компаній залучити нові інвестиції, зміцнити партнерські відносини, а також дізнатися, які технології та стратегії використовують керівники С-level.

Програма XХI Форуму Фінансових Директорів України - Ukranian CFO Forum 2023

  • 9 червня, Brave CFO Gathering. Зустріч сміливих CFO. День нетворкінгу, обміну досвідом антикризового керування фінансами. Практичні кейси, які повернуть бізнесу оптимізм.
  • Липень — Вересень. Цикл спеціалізованих онлайн подій. Можливість відвідати партнерські вебінари та майстер-класи з будь-якої точки світу та у будь-який час.
  • 19−20 жовтня, Ukrainian CFO Forum. Два проактивних дні з провідними експертами індустрії. Аналіз головних трендів та висвітлення найкращих практик. Головна подія цієї осені, присвячена стратегічним ініціативам і бізнес-трансформації.
Для читачів Finance.UA організатори заходу FAService надає спеціальні умови участі. Скориставшись промокодом bravefinance, можна отримати знижку 20% на квитки категорії Premium, Business та Standard. Пільговий період діє до 26 травня включно.
Форум відбудеться за підтримки міжнародних компаній Boyden, Банк Південний, KPMG, ACCA та інших партнерів.
З міркувань безпеки, місце проведення не анонсується. Команда FAService готує офлайн-подію та онлайн-трансляцію для тих, хто не має можливості відвідати Форум наживо.
Переглянути програму із тез всіх виступів та дискусій події можна тут https://cfo.ua/ukr/xxi_cfo_forum-2023
Придбати квиток на Форум можна за посиланням https://cfo.ua/ukr/xxi_cfo_forum-2023#tickets
За матеріалами:
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