EBA закликає посилити роботу над спеціальними умовами CBAM для України

Втрати українського експорту через CBAM можуть зрости з 372 млн доларів США у 2026 році до 1,754 млрд доларів США у 2030 році.

Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд активізувати переговори з Європейською Комісією та державами-членами ЄС щодо спеціальних умов застосування механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) для України.

Про це повідомляється на сайті ЄБА.

За оцінками GMK Center, втрати українського експорту через CBAM можуть зрости з 372 млн доларів США у 2026 році до 1,754 млрд доларів США у 2030 році. Потенційні втрати ВВП до 2030 року оцінюються у 7,248 млрд доларів США. Особливі ризики стосуються металургійної галузі, скорочення експорту якої до ЄС може сягнути 1,75 млрд доларів США до 2030 року.

Як CBAM впливає на український бізнес

Додаткове навантаження на бізнес посилюється зростанням вартості CBAM-сертифікатів: у третьому кварталі 2026 року вона становить 82,32 євро за тонну CO₂.

Крім того, можливе розширення сфери дії механізму на додаткову продукцію з високим вмістом сталі та алюмінію створює ризики для нових категорій українського експорту.

У зв’язку з цим Європейська Бізнес Асоціація пропонує зосередити подальшу роботу на двох основних напрямках: розробленні спеціального режиму CBAM для України та перегляді окремих правил його застосування до української продукції.

Які спеціальні умови CBAM пропонують для України

Стратегічний напрям — розроблення спеціального режиму застосування CBAM для України відповідно до Регламенту (ЄС) 2023/956. А саме:

під час дії воєнного стану — тимчасово відтермінувати виконання фінансових зобов’язань за CBAM із подальшим їх погашенням через верифіковані проєкти декарбонізації та модернізації;

після завершення війни й до інтеграції України до EU ETS — спрямовувати відповідні надходження від CBAM до спеціального фонду для фінансування таких проєктів.

Для цього пропонується започаткувати регулярні консультації між Мінекономіки та представниками бізнесу, щоб спільно сформувати пропозиції для переговорної позиції України.

Які зміни пропонують для української промисловості

Практичний напрям — перегляд дефолтних показників викидів для української металургійної та цементної продукції, розроблення механізмів підтвердження фактичних викидів в умовах воєнного часу та звільнення українського цементу й цементного клінкеру від врахування непрямих викидів.