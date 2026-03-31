0 800 307 555
укр
EBA закликала зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії

Казна та Політика
71
Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із закликом зберегти поточний рівень граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках електричної енергії.
Про це пишеть в повідомленні ЄБА.

Про що йдеться

На переконання експертів Комітету з енергетики Асоціації, збереження поточного рівня граничних цін є необхідною умовою для стабільного функціонування ринку електроенергії, розвитку розподіленої генерації, посилення енергетичної безпеки держави та належної підготовки до наступного опалювального сезону.
Відповідно до постанови НКРЕКП № 70, граничні ціни встановлені на рівні:
  • 15 000 грн/МВт·год — на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
  • 16 000 грн/МВт·год — на балансуючому ринку.
Зазначені обмеження діють до 31 березня 2026 року
На переконання експертів, збереження поточного рівня цін є необхідною умовою стабільного функціонування ринку електроенергії в умовах пошкодженої енергетичної інфраструктури та дефіцитугенеруючих потужностей.
Поточні цінові параметрипідтримують баланс на ринку, сприяють імпорту електроенергії та створюють економічні передумови для розвитку нової генерації.
Передбачуваність регуляторного середовища також дозволяє інвесторам оцінювати строки окупності та реалізовувати проєкти розподіленої генерації, зокрема будівництво когенераційних установок.
«Водночас зниження граничних цін може зробити економічно невигідною роботу маневрової генерації, що ризикує погіршити баланс електроенергії в енергосистемі та збільшити обсяги відключень споживачів у періоди пікового навантаження», — рузюмують в Асоціації.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесЕнергетика
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems