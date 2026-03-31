EBA закликала зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії Сьогодні 16:24 — Казна та Політика

EBA закликала зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із закликом зберегти поточний рівень граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках електричної енергії.

Про це пишеть в повідомленні ЄБА.

Про що йдеться

На переконання експертів Комітету з енергетики Асоціації, збереження поточного рівня граничних цін є необхідною умовою для стабільного функціонування ринку електроенергії, розвитку розподіленої генерації, посилення енергетичної безпеки держави та належної підготовки до наступного опалювального сезону.

Відповідно до постанови НКРЕКП № 70 , граничні ціни встановлені на рівні:

15 000 грн/МВт·год — на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;

16 000 грн/МВт·год — на балансуючому ринку.

Зазначені обмеження діють до 31 березня 2026 року

На переконання експертів, збереження поточного рівня цін є необхідною умовою стабільного функціонування ринку електроенергії в умовах пошкодженої енергетичної інфраструктури та дефіцитугенеруючих потужностей.

Поточні цінові параметрипідтримують баланс на ринку, сприяють імпорту електроенергії та створюють економічні передумови для розвитку нової генерації.

Передбачуваність регуляторного середовища також дозволяє інвесторам оцінювати строки окупності та реалізовувати проєкти розподіленої генерації, зокрема будівництво когенераційних установок.

«Водночас зниження граничних цін може зробити економічно невигідною роботу маневрової генерації, що ризикує погіршити баланс електроенергії в енергосистемі та збільшити обсяги відключень споживачів у періоди пікового навантаження», — рузюмують в Асоціації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.