Е-гроші: що це таке та які банки мають право їх випускати — Finance.ua
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Е-гроші: що це таке та які банки мають право їх випускати

Фінтех і Картки
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Е-гроші: що це таке та які банки мають право їх випускати
Е-гроші: що це таке та які банки мають право їх випускати
Електронні гроші — це одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов’язанням такого емітента електронних грошей. Криптовалюти не належать до електронних грошей.
Про це сказано в статті Finance.ua Верховна Рада легалізувала електронні гроші: що зміниться на ринку платіжних послуг.
Нагадаємо, народні депутати 12 січня ухвалили в другому читанні законопроєкт 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)». Це було обумовлено необхідністю внесення змін до Податкового кодексу у зв’язку з ухваленням закону «Про платіжні послуги», а також законодавчою вимогою про те, що зміни до ПКУ можуть вноситися тільки окремим законопроєктом.
В НБУ звертають увагу, що електронні гроші існують лише в безготівковій формі. Також чинне законодавство встановлює ліміти на електронні гроші:
  • для електронного гаманця, що не поповнюється, максимальна сума електронних грошей не має перевищувати 5 тис. грн;
  • для електронного гаманця, що поповнюється, максимальна сума електронних грошей встановлюється не вище ніж передбачено статтею 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тобто 400 тис. грн.
Згідно з нормами закону «Про платіжні послуги» у небанківських надавачів платіжних послуг (платіжних установ, установ електронних грошей, операторів поштового зв’язку та деяких інших надавачів платіжних послуг) з’явилася можливість відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні картки й електронні гроші. До цього емітентами електронних грошей могли бути лише банки.
Випускати електронні гроші можуть:
  • банки;
  • установи електронних грошей;
  • філії іноземних платіжних установ;
  • оператори поштового зв’язку;
  • Національний банк України;
  • органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

Банки, які мають право випускати електронні гроші

Е-гроші: що це таке та які банки мають право їх випускати

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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