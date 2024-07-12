«Джерело енергії» від Sense Bank: які кредити вітчизняний банк поєднав у одну програму? — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА «Джерело енергії» від Sense Bank: які кредити вітчизняний банк поєднав у одну програму? Сьогодні 10:49

«Джерело енергії» від Sense Bank: які кредити вітчизняний банк поєднав у одну програму?

Сьогодні, 11 липня 2024 року, Sense Bank оголосив про запуск єдиної програми кредитування на енергоефективні та енергогенеруючі ініціативи під назвою « Джерело енергії ». Програма поєднує кредитні продукти для бізнесу, територіальних громад та населення.

Метою ініціативи є розв’язання нагальних проблем з електропостачанням, відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури та розвиток альтернативних джерел генерації живлення.

За словами Голови Правління Sense Bank Олексія Ступака програма «Джерело енергії» від Sense Bank буде і надалі розширюватись залучаючи нових партнерів та впроваджуючи нові продукти.

«Сьогодні ми оголошуємо про старт комплексної програми кредитування всіх верств населення від Sense Bank під назвою „Джерело енергії“. Для нас надзвичайно важливо не просто запустити, а й систематично розвивати її, оскільки ця програма здатна вже зараз якісно змінити життя українців. — зазначає Олексій Ступак, — „Джерело енергії“ має кредитні продукти для тих верств населення які гостро потребують додаткового фінансування. Це дозволить бізнесу, від мікро до корпоративного та територіальним громадам у короткостроковій перспективі подолати енергетичну кризу та відновити зруйновані потужності енергогенерації. А про нові кредитні продукти ми обов’язково повідомимо невдовзі»

Нагадаємо, що у Sense Bank діє програма для кредитування мікро, малого, середнього та корпоративного бізнесу. Крім того, для територіальних громад діє Програма фінансування енергоефективності, метою якої є подолання наслідків пошкодження енергетичної системи України та розвиток альтернативних джерел електроенергії, яка направлена на фінансування обласних, місцевих та селищних рад.

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