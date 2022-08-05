Дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує пальне на АЗС в Україні — Finance.ua
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Дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує пальне на АЗС в Україні

Особисті фінанси
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Дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує пальне на АЗС в Україні
Дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує пальне на АЗС в Україні
Роздрібні ціни на бензин в Україні 5 серпня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подешевшали.
Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,95 гривень за літр (-0,00 гривень), на дизельне паливо — 54,30 гривень за літр (-0,04 гривень), на автогаз — 28,25 гривень за літр (-0,15 гривень).
Дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує пальне на АЗС в Україні
Як повідомлялось раніше, дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. У той же час восени можливі обмеження по відпуску бензину на АЗС.
До слова, в українській столиці половина автозаправних станцій завищують ціни на пальне — більшість із них завищують тарифи необґрунтовано. Про це стало відомо із коментаря, який дав голова Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.
За його словами, останнім часом у столиці було перевірено 170 заправок, 55% із яких необґрунтовано завищують ціни. Усіх порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності. Також Рубан заявив, що надходять скарги від водіїв на якість палива.
За матеріалами:
РБК-Україна
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