Дизайнер Genesis представив концепт нового преміального спорткара (фото) — Finance.ua

Дизайнер Genesis представив концепт нового преміального спорткара (фото) Сьогодні 03:43 — Фондовий ринок

У мережі з’явилися зображення концепт-кара Genesis. Його створив корейський дизайнер Сунг Нак Лі (Sung Nak Lee), який працював у команді компанії до листопада 2022 року.

Особистий проект преміального седана Genesis Classic Modernism він опублікував на особистому сайті.

Дизайн проекту надихнула серія електромобілів Genesis X. Седан отримав фірмову світлодіодну оптику, верхня частина якої утворює світлову смугу, а нижня частина тягнеться по діагоналі вниз до основи бампера, ніби огинаючи контур ґратів радіатора, якого електрокар насправді не має.

Новинка також отримала панорамний дах та безрамкові вікна.

За задумом дизайнера, в салоні працює комбінована панель приладів, яка поєднана з інформаційно-розважальним екраном. Крім цього, додана спеціальна опція, яка дозволяє прибрати рульове колесо всередину панелі. Коли автомобіль не рухається, передні сидіння можуть складатися, а система цифрових екранів зсувається вперед і може використовуватися пасажирами, що сидять ззаду.

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