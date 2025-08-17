Дизайн, як у Rolls-Royce: новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок (фото) — Finance.ua

Дизайн, як у Rolls-Royce: новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок (фото) Сьогодні 02:08 — Технології&Авто

Дизайн, як у Rolls-Royce: новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок (фото), Фото: Zeekr

Флагманський кросовер Zeekr 9X покажуть публіці у кінці серпня на автошоу в Ченду і до кінця третього кварталу 2025 року він надійде в продаж у Китаї за ціною від 600 тис. до 900 тис. юанів ($83 тис. - 125 тис.).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Великий кросовер Zeekr 9X вирізняється рубаним дизайном і зовні нагадує Rolls-Royce Cullinan.

Фото: Zeekr

У нього високий капот, хромована решітка радіатора і крупні С-подібні фари. Це найбільша модель Zeekr.

Розміри Zeekr 9X 2025:

довжина — 5239 мм;

ширина — 2019 мм;

висота — 1819 мм;

колісна база — 3169 мм.

Салон Zeekr 9X оздобили шкірою та деревом. На передній панелі встановили два екрани.

Фото: Zeekr

Кросовер є шестимісним, причому крісла першого та другого ряду оснастили електроприводом. Також комплектація включає пневмопідвіску та активні стабілізатори.

Фото: Zeekr

Новий Zeekr 9X — перша модель марки із двигуном внутрішнього згоряння. 2,0-літрова турбочетвірка є частиною гібридною установки та працює разом із чотирма електромоторами.

Сумарна віддача становить 1380 к. с., що дозволяє стартувати до 100 км/год за 3,1 с і розвивати 240 км/год.

На вибір запропонують великі батареї ємністю 55 та 70 кВт∙год. В електричному режимі кросовер Zeekr 9X проїжджатиме до 300 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 1000 км. 900-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку на 80% за 9 хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.