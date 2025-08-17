Дизайн, як у Rolls-Royce: новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок (фото) — Finance.ua
Дизайн, як у Rolls-Royce: новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок (фото)

Дизайн, як у Rolls-Royce: новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок (фото), Фото: Zeekr
Флагманський кросовер Zeekr 9X покажуть публіці у кінці серпня на автошоу в Ченду і до кінця третього кварталу 2025 року він надійде в продаж у Китаї за ціною від 600 тис. до 900 тис. юанів ($83 тис. - 125 тис.).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Великий кросовер Zeekr 9X вирізняється рубаним дизайном і зовні нагадує Rolls-Royce Cullinan.
У нього високий капот, хромована решітка радіатора і крупні С-подібні фари. Це найбільша модель Zeekr.

Розміри Zeekr 9X 2025:

  • довжина — 5239 мм;
  • ширина — 2019 мм;
  • висота — 1819 мм;
  • колісна база — 3169 мм.
Салон Zeekr 9X оздобили шкірою та деревом. На передній панелі встановили два екрани.
Кросовер є шестимісним, причому крісла першого та другого ряду оснастили електроприводом. Також комплектація включає пневмопідвіску та активні стабілізатори.
Новий Zeekr 9X — перша модель марки із двигуном внутрішнього згоряння. 2,0-літрова турбочетвірка є частиною гібридною установки та працює разом із чотирма електромоторами.
Сумарна віддача становить 1380 к. с., що дозволяє стартувати до 100 км/год за 3,1 с і розвивати 240 км/год.
На вибір запропонують великі батареї ємністю 55 та 70 кВт∙год. В електричному режимі кросовер Zeekr 9X проїжджатиме до 300 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 1000 км. 900-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку на 80% за 9 хвилин.
За матеріалами:
Фокус
