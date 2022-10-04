Дитинство без війни: як допомогти українським дітям, які постраждали від вторгнення росії — Finance.ua

Дитинство без війни: як допомогти українським дітям, які постраждали від вторгнення росії Вчора 17:45 — Особисті фінанси

Дитинство без війни: як допомогти українським дітям, які постраждали від вторгнення росії, www.freepik.com

Вже 7 місяців росія веде проти України жорстоку, безглузду війну, від якої страждають без виключення всі українці. Але найбільшу ціну платять діти. Держава, яка зараз зіткнулася з неймовірною кількістю викликів, не завжди має змогу приділяти їм достатньо уваги. І добре, що є люди, готові їй в цьому допомогти.

Українські підприємці створили благодійний проєкт «Дитинство без війни». Його мета — евакуація діток із України до Туреччини на період воєнних дій та забезпечення там всіх їхніх потреб. Долучитися до проєкту може кожен із нас.

Ідеологом та головним меценатом проєкту є Руслан Шостак, засновник та співвласник національних торговельних мереж EVA та VARUS.

Підприємці та меценати, які до нього долучилися, прагнуть забезпечити найбільш незахищеним маленьким українцям, позбавлених батьківської опіки, мирне небо над головою, доки в їх рідній країні йдуть бойові дії.

З моменту запуску проєкту його підопічними стали понад 1600 дітей (та 400 дорослих, які їх доглядають). І щотижня їх кількість зростає на 50-100 діток. Загалом, проєкт передбачає забезпечити евакуацію від 3000 до 5000 дітей.

Варто відзначити, що процес організовано на високому професійному рівні. Усі маленькі біженці та супроводжуючі їх особи отримують статус міжнародного захисту, який діє протягом усього часу перебування в Туреччині. На весь час, починаючи з дня відʼїзду з України, всі мають розширене медичне страхування.

Все гаразд і з безпекою. Задля неї, назви готелів, у яких перебувають діти, не розголошуються. На їх території цілодобово перебувають представники місцевої поліції, а вхід для сторонніх осіб можливий виключно за спеціальним дозволом.

Всі ці складні питання допомагає вирішувати взаємодія з державою. Надважливою є допомога Посольства України у Туреччині в повному документальному оформленні дітей.

Як допомогти дітям

Зробити це дуже просто. Достатньо придбати будь-які товари у мережах магазинів EVA та VARUS на суму від 150 гривень одним чеком, оплатити їх карткою Visa, і 5 гривень з кожної такої покупки буде перераховано на допомогу дітям. А якщо це буде картка від monobank , то сума пожертви подвоюється. Тобто, завдяки кооперації декількох успішних компаній, кожен українець може зробити добру справу, просто купуючи потрібні для себе речі.

Крім того, звичайно, вітаються і прямі благодійні внески. Реквізити рахунків, на які їх можна робити, є на сторінці проєкту

Про те, як робити добрі справи, просто купуючи товари в магазині, читайте в нашому матеріалі:

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