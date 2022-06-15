Дистанційна робота чи офлайн: що рекомендує уряд держслужбовцям — Finance.ua

Дистанційна робота чи офлайн: що рекомендує уряд держслужбовцям

Дистанційна робота чи офлайн: що рекомендує уряд держслужбовцям

Уряд рекомендує державним службовцям врегульовувати індивідуально зі своїм керівництвом питання щодо продовження роботи дистанційно чи офлайн.

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов сказав у коментарі Укрінформу.

«Зараз, коли вже налагодилася робота, знята блокада Києва, є можливість багатьом, не всім, на жаль, повернутися до їх домівок. Ми пропонуємо врегулювати це індивідуально зі своїм керівництвом: або продовжити роботу дистанційно, або вийти на роботу», — сказав Немчінов.

За його словами, законодавством передбачено можливість запровадження дистанційної роботи, але постанова 440 визначила, що для державних службовців та інших працівників державних органів вона може запроваджуватися лише в межах України.

«Більше того, багато працівників державних органів наразі так і працюють із початку 2020 року від запровадження карантинних обмежень, зумовлених пандемією. Натомість хочу нагадати, що всі державні службовці, як і службовці органів місцевого самоврядування, як військовослужбовці, як рятувальники, як і медики, вступаючи на посаду, приймають свою присягу, якою вони зобов’язуються виконувати свої обов’язки», — зауважив урядовець.

Загалом, додав міністр КМУ, якщо оцінювати стан роботи системи держслужби, то в умовах війни попри всі обставини вона є дієздатною. Послуги продовжують надаватися, органи влади усіх рівнів працюють і виконують свої функції.

«Так, люди звільняються з державної служби з різних причин. Втім, щодо рівня навантаження, ми маємо розуміти, що деякі функції та завдання в нинішніх умовах тимчасово не виконуються. Інші ж, навпаки, отримали більшу актуальність», — зазначив він.

Немчінов раніше повідомляв про те, що за час воєнного стану в Україні близько 6 000 держслужбовців з тих чи інших причин звільнилися з роботи. «Нових статистичних даних поки немає, оновлену інформацію про кількісний та якісний склад державних службовців Національне агентство України з питань державної служби отримає за підсумками ІІ кварталу в липні», — сказав міністр Кабінету Міністрів.

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