Директива ЄС про тимчасовий захист: що він дає — Finance.ua

Директива ЄС про тимчасовий захист: що він дає

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Якщо ви жили в Україні на постійній основі і виїхали з країни, щоб уникнути війни з 24 лютого 2022 року, ви маєте право на тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС.

Тимчасовий захист триватиме щонайменше один рік, він може бути продовжений залежно від ситуації в Україні.

Права згідно з Директивою про тимчасовий захист включають: дозвіл на проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу та доступ до освіти для дітей.

Хто має право.

Громадяни України, а також члени їхніх сімей, переміщені внаслідок конфлікту. Особи без громадянства та громадяни третіх країн, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним захистом в Україні, а також члени їх сімей.

Громадяни третіх країн, які не є громадянами України, та особи без громадянства, які можуть довести, що вони легально проживали в Україні на підставі чинного дозволу на постійне проживання і які не можуть безпечно повернутися до країни свого походження, мають право на тимчасовий захист ЄС або на відповідний національний захист, залежно від країни ЄС, в якій вони перебувають.

Національні органи держави-члена, де ви перебуваєте, повинні повідомити вас про ваше право на тимчасовий захист. Далі ви повинні подати їм запит на отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту, і слідувати їхнім вказівкам у рамках національного процесу.

Цей процес включатиме реєстрацію ваших даних і підтвердження того, що на вас поширюється тимчасовий захист і що жодне з положень про виключення не застосовується у вашій ситуації.

Які права надає мені тимчасовий захист?

Права на проживання.

Доступ до житла.

Соціальна допомога.

Медична допомога.

Опіка над дітьми та підлітками без супроводу.

Доступ до освіти для дітей та підлітків.

Доступ до ринку праці (відповідно до політики країн ЄС на ринку праці).

Громадяни України, як подорожуючі згідно безвізового режиму, мають право вільно пересуватися в межах Європейського Союзу після в’їзду на його територію протягом 90 днів.

На цій основі ви можете вибрати державу-член, у якій ви хочете користуватися правами на тимчасовий захист, і приєднатися до своєї родини та друзів у державі-члені, де вони перебувають.

Після того, як держава-член надала вам тимчасовий захист, ви все ще маєте право подорожувати в межах Європейського Союзу до 90 днів протягом 180-денного періоду, але користатися правами, отриманими від тимчасового захисту, ви зможете лише в державі-члені, який надав вам дозвіл на проживання. Однак інша держава-член, на дискреційній основі, також може вирішити видати вам інший дозвіл на проживання.

Директива про тимчасовий захист діє у всіх країнах-членах ЄС, крім Данії. Вона не застосовується в інших країнах Шенгенської зони (в Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейнв, Ісландії).

Українці або громадяни інших безвізових країн можуть продовжувати подорожувати до інших країн ЄС/Шенгенської зони. Однак, якщо ви вперше перетнули кордон ЄС через країну, яка не входить до зони ЄС без внутрішнього прикордонного контролю (Румунія, Болгарія, Хорватія, Кіпр та Ірландія), ваші документи, як правило, перевірятимуть повторно на прикордонному пункті пропуску наступної країни Шенгенської зони.

Пам’ятка. Подорожуючи до ЄС та навколо нього, будь ласка, пам’ятайте про ризик торгівлі людьми та експлуатації.

Приймайте транспорт та проживання лише від органів влади та громадських організацій.

Не передавайте свої документи, що посвідчують особу, особисту інформацію та речі нікому, окрім урядових чи прикордонних чиновників, і завжди повідомляйте родичам чи друзям про своє місцезнаходження.

Якщо вам запропонують роботу, дослідіть компанію, а в разі сумнівів звертайтеся до органів національної поліції або громадських організацій за додатковою інформацією.

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