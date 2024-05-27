Директорка Інституту демографії попередила про неминучість депопуляції та залучення мігрантів після війни — Finance.ua

Директорка Інституту демографії попередила про неминучість депопуляції та залучення мігрантів після війни Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Війна значно посилила процеси депопуляції в Україні, тому для вирішення цієї проблеми доведеться завозити мігрантів.

Таку заяву зробила академік НАН України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Елла Лібанова.

«Хочемо ми чи не хочемо, але змушені будемо залучати мігрантів. Бо в Україні до війни щільність населення була десь 45 людей на 1 км. У Європі є країни, де понад 100. Але в Європі є Норвегія, у якій 14. Ми не Норвегія, ми не зможемо забезпечити відродження економіки, розвиток економіки, якщо не буде достатньо робочої сили. Кваліфікованої, мотивованої тощо. Якщо ми про це думаємо, то розуміємо, що депопуляція є неминучою. І без війни вона би була. Війна значно посилила ці процеси. Тому ми змушені будемо завозити людей із інших країн», — сказала вона.

Стосовно людей, які через повномасштабне російське вторгнення були змушені виїхати за кордон, Елла Лібанова не бачить особливого сенсу їх повертати.

«Триває війна, виїхали люди переважно з дітьми. В мене особисто не повернеться язик сказати „повертайтеся“. Куди, до Харкова повертатися? До Києва можна, а куди ще можна? Тому це питання, швидше, майбутнього, як їх повернути. Всіх ми не повернемо, не треба про це навіть і говорити. Дай Боже, аби ми повернули половину. Я буду щаслива, якщо ми повернемо половину або 60%, про більше навіть не мрію», — зауважила науковиця.

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