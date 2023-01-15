Двоє безробітних на одне місце: скільки осіб працевлаштував центр зайнятості Києва у 2022 році — Finance.ua

Двоє безробітних на одне місце: скільки осіб працевлаштував центр зайнятості Києва у 2022 році
У Києві станом на 1 січня 2023 року офіційно налічувалося 6400 безробітних громадян, з них 4800 отримують допомогу з безробіття.
Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.
Водночас кількість вільних вакансій у центрі зайнятості становить близько 4000. На одне вільне робоче місце у столиці претендують двоє безробітних.
Минулого року офіційно безробітними у Києві вважалося 47 тис. осіб, з них 9000 — громадяни із соціально незахищених категорій населення. Роботу отримали 8600 осіб, а профорієнтаційні послуги — 31,2 тис.
Найпопулярнішими для працевлаштування безробітних сфер стали:
- торгівля та ремонт — майже 2000 осіб у 2022 році;
- державне управління та оборона — 841 особа;
- переробна промисловість — 723;
- освіта — 709;
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 580;
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 548;
- професійна, наукова та технічна діяльність — 529.
За весь минулий рік до центру зайнятості надійшло 28,7 тис. вакансій від роботодавців.
Нагадаємо, що в останній місяць року ринок праці в Україні традиційно просів: було опубліковано на 6% менше резюме та на 3% менше вакансій.
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