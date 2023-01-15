Двоє безробітних на одне місце: скільки осіб працевлаштував центр зайнятості Києва у 2022 році — Finance.ua

Двоє безробітних на одне місце: скільки осіб працевлаштував центр зайнятості Києва у 2022 році Сьогодні 09:41 — Особисті фінанси

Двоє безробітних на одне місце: скільки осіб працевлаштував центр зайнятості Києва у 2022 році

У Києві станом на 1 січня 2023 року офіційно налічувалося 6400 безробітних громадян, з них 4800 отримують допомогу з безробіття.

Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

Водночас кількість вільних вакансій у центрі зайнятості становить близько 4000. На одне вільне робоче місце у столиці претендують двоє безробітних.

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Минулого року офіційно безробітними у Києві вважалося 47 тис. осіб, з них 9000 — громадяни із соціально незахищених категорій населення. Роботу отримали 8600 осіб, а профорієнтаційні послуги — 31,2 тис.

Найпопулярнішими для працевлаштування безробітних сфер стали:

торгівля та ремонт — майже 2000 осіб у 2022 році;

державне управління та оборона — 841 особа;

переробна промисловість — 723;

освіта — 709;

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 580;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 548;

професійна, наукова та технічна діяльність — 529.

За весь минулий рік до центру зайнятості надійшло 28,7 тис. вакансій від роботодавців.

Нагадаємо, що в останній місяць року ринок праці в Україні традиційно просів : було опубліковано на 6% менше резюме та на 3% менше вакансій.

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УБР За матеріалами:

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