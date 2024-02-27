Дворічний максимум: вартість біткойна досягла $57 000 — Finance.ua

Дворічний максимум: вартість біткойна досягла $57 000
У вівторок біткойн досяг свого дворічного максимуму після того, як криптовалюту придбав один із великих інвесторів, тоді як менший конкурент Ether перевищив $3200 вперше з 2022 року.
Про це повідомляє Reuters.
За дві сесії біткойн виріс більш ніж на 10%. Вранці його ціна піднялася до $57 036, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Ether піднявся до $3275, що є найвищим показником з квітня 2022 року.
Це трапилося після заяви криптоінвестора і розробника програмного забезпечення MicroStrategy про те, що компанія нещодавно придбала близько 3000 біткойнів на суму 155 мільйонів доларів.
Популярності біткойну як найбільшої криптовалюти за ринковою вартістю нещодавно також сприяло схвалення у США біржових фондів (ETF), що інвестують у біткойни. У понеділок обсяги торгів у деяких з цих фондів різко зросли, а фірми, пов’язані з криптовалютами, також піднялися.
Як повідомляв Укрінформ, на початку цього року у США Комісія з цінних паперів та бірж уперше схвалила біржові фонди, що інвестують безпосередньо у біткойни.
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