Двоповерхові вагони і євроколія до Львова: чого чекати в 2026 році

В Україні 2026 року з’являться двоповерхові пасажирські вагони — їх закуплять, щоби оптимізувати витрати на перевезення.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Державний бюджет України на 2026 рік передбачає виділення приблизно 5,7 мільярда гривень на закупівлю ста пасажирських вагонів. Головною новинкою стане перший в історії країни двоповерховий пасажирський вагон.

За останні п’ять років Уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, якими вже користуються люди. У 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році.

Крім того, у проєкті бюджету-2026 передбачено кошти на придбання ще 100 вагонів на сумарну вартість близько 5,7 млрд грн, серед яких буде перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

«Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Тобто за порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів. У перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення — зі спальними місцями, так і для денного — з місцями для сидіння», — підкреслив заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

Окрема частина зустрічі була присвячена інтеграції української залізниці до європейської транспортної мережі TEN-T.

Україна вже отримує грантове співфінансування від ЄС — 50% вартості проєктів у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), яке спрямовується на розвиток євроколії та логістичних маршрутів.

«Цього року Уряд вже побудував євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода протяжністю 22 км, а у 2026-му плануємо старт робіт на напрямку від польського кордону до Львова. У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку. Реалізація цих проєктів планується в межах Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат. Також триває електрифікація ділянки євроколії Чоп — Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року», — зазначив Кава.

