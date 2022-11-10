Двоколісний ексклюзив: Aston Martin представив найдорожчий мотоцикл у світі (фото) — Finance.ua

Двоколісний ексклюзив: Aston Martin представив найдорожчий мотоцикл у світі (фото) Сьогодні 05:51 — Технології&Авто

Двоколісний ексклюзив: Aston Martin представив найдорожчий мотоцикл у світі (фото)

Aston Martin презентував новий AMB 001 Pro. Це покращена версія першого мотоцикла британської марки. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Aston Martin.

Новий Aston Martin AMB 001 Pro випустять лімітованою серією із 88 одиниць. Вартість спортбайка не розголошують, але відомо, що він буде дорожчим за стандартний AMB 001, який продавали за 108 000 євро. У будь-якому випадку, це найдорожчий мотоцикл у світі. Постачання клієнтам заплановано на четвертий квартал 2023 року.

Як і попередник, Aston Martin AMB 001 Pro створений у співпраці з британською компанією Brough Superior, яка випускає мотоцикли вже понад 100 років. Байк Aston Martin вирізняється яскравим футуристичним дизайном. У AMB 001 Pro змінено передній, бічні та задній обтічники, а також встановлено карбонові спойлери — все це покращило аеродинаміку.

Дизайн обтічників виконано в дусі суперкара Aston Martin Valkyrie. Всі 88 мотоциклів будуть зеленими: їх пофарбують у кольори команди Aston Martin у Формулі-1 та інших гоночних серіях.

Новий Aston Martin AMB 001 Pro зберіг 1,0-літровий двигун V2 із турбонаддувом, але його потужність підняли зі 180 до 228 к. с. Спортбайку вагою 175 кг цього більш ніж достатньо.

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