Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу — Finance.ua

Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу Сьогодні 17:43 — Казна та Політика

Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу, bank.gov.ua

Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року» та здобули перемогу в номінаціях «Найкраща монета про сучасну подію» та «Найхудожніша монета року».

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Українські монети розповідають світу про нашу вільну незалежну державу, право на існування та територіальну цілісність якої нині ми відстоюємо на полі бою. Ми вдячні міжнародним експертам за увагу до України та високу оцінку наших пам’ятних монет, це є дуже цінним для нас. Пишаємося цією перемогою та дякуємо художникам, які допомагають нам створювати монетні витвори мистецтва — з виразним, самобутнім дизайном та унікальною національною тематикою», — прокоментував заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Монета з нейзильберу номіналом 5 гривень «До 30-річчя незалежності України» стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу — Акту проголошення незалежності України.

Срібна монета номіналом 10 гривень «25 років Конституції України» перемогла у номінації «Найкраща монета про сучасну подію».

Вона присвячена 25-річчю прийняття Конституції України, що є головним джерелом національного права і одним з якорів української ідентичності.

Довідка Finance.ua:

міжнародний конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся в 40-ий раз. Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 2 300 монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році. На першому етапі було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили сім українських пам’ятних монет.

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