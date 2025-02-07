Дві третини людства перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років — BILD — Finance.ua
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Дві третини людства перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років — BILD

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Дві третини людства перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років — BILD
Дві третини людства перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років — BILD
5,4 млрд людей у світі перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років, що становить 67,5% населення Землі. Жінки керують лише 28 країнами, що охоплює близько 5% світового населення.
На цей час рекордсмен за віком Поль Бійя, президент Камеруну. Йому 91 рік, і він обіймає свою посаду вже 42 роки. При цьому середній вік у Камеруні трохи менше 18 років.
Жінки керують 380 млн людей, трохи менше ніж 5% населення світу. Це лише 28 країн. Найбільші серед них — Мексика та Італія. Наймолодша жінка — прем’єр-міністр Кріструн Фростадоттир (Ісландія). Їй лише 36 років.
Зазначається, що при аналізі даних BILD вважав правителем не номінальних глав держав, а тих, хто фактично ухвалює ключові рішення.
За матеріалами:
УНН
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