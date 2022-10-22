Дві країни взяли на себе понад половину витрат на українських біженців — Finance.ua

Дві країни взяли на себе понад половину витрат на українських біженців Вчора 18:33

З початком війни країни ЄС не лише пустили українців на свою територію, а й надали біженцям житло, харчування, одяг та гроші.

При цьому дві країни взяли на себе понад половину всіх витрат у Європі, повідомляє Notes from Poland, пише uamedia.eu.

У міжнародному міграційному прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінили, скільки витратять до кінця 2022 року країни ЄС, які надали притулок українцям через війну.

Близько двох третин тих, хто втік з України, прибули до Польщі. Хоча деякі згодом переїхали до інших країн, інші повернулися додому, ОЕСР зазначає, що 1,38 мільйона зареєструвалися для тимчасового захисту в Польщі.

Ця країна цього року зазнає найбільших фінансових наслідків кризи біженців, що може становити 8,36 млрд євро. Більшість цих грошей становлять витрати на життя, включаючи проживання та виплати (6,21 млрд євро), а також освіту та охорону здоров’я.

На другому місці за масштабами видатків — Німеччина. Її частка витрат на українських біженців до кінця року становитиме близько 6,8 млрд. євро.

Інші країни у топ-5 розмістилися в такій послідовності:

Чехія — приблизно 1,96 млрд. євро;

Іспанія — понад 1 млрд. євро;

Румунія — понад 1 млрд євро.

Очікується, що Польща та Німеччина візьмуть на себе понад половину видатків із загальних 26,8 млрд євро, які витратять 38 членів ОЕСР.

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