Дві країни взяли на себе понад половину витрат на українських біженців — Finance.ua

Дві країни взяли на себе понад половину витрат на українських біженців
З початком війни країни ЄС не лише пустили українців на свою територію, а й надали біженцям житло, харчування, одяг та гроші.
При цьому дві країни взяли на себе понад половину всіх витрат у Європі, повідомляє Notes from Poland, пише uamedia.eu.
У міжнародному міграційному прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінили, скільки витратять до кінця 2022 року країни ЄС, які надали притулок українцям через війну.
Близько двох третин тих, хто втік з України, прибули до Польщі. Хоча деякі згодом переїхали до інших країн, інші повернулися додому, ОЕСР зазначає, що 1,38 мільйона зареєструвалися для тимчасового захисту в Польщі.
Ця країна цього року зазнає найбільших фінансових наслідків кризи біженців, що може становити 8,36 млрд євро. Більшість цих грошей становлять витрати на життя, включаючи проживання та виплати (6,21 млрд євро), а також освіту та охорону здоров’я.
На другому місці за масштабами видатків — Німеччина. Її частка витрат на українських біженців до кінця року становитиме близько 6,8 млрд. євро.
Інші країни у топ-5 розмістилися в такій послідовності:
- Чехія — приблизно 1,96 млрд. євро;
- Іспанія — понад 1 млрд. євро;
- Румунія — понад 1 млрд євро.
Очікується, що Польща та Німеччина візьмуть на себе понад половину видатків із загальних 26,8 млрд євро, які витратять 38 членів ОЕСР.
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