Дві ключові зміни до земельного законодавства у травні 2023 року — Finance.ua
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Дві ключові зміни до земельного законодавства у травні 2023 року

Аграрний ринок
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Дві ключові зміни до земельного законодавства у травні 2023 року
Дві ключові зміни до земельного законодавства у травні 2023 року
Аналітики USAID та Київської школи економіки назвали основні зміни до земельного законодавства, що почали діяти у травні 2023 року.
Про це йдеться в Аналітичному огляді стану земельного ринку в Україні.

1. ВР України удосконалила механізм купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Уточнено, що кожен з подружжя може набувати у власність по 100 га в одні руки, а не 100 га на двох. Купувати земельні ділянки для садівництва та особистого селянського господарства в межах населеного пункту стане легше та швидше, оскільки нотаріуси звільнені від проведення численних перевірок та повідомлень сторін. Удосконалено механізм реалізації переважного права на купівлю земельної ділянки та укладання угоди купівлі-продажу.

2. Посилено заборону придбання земель підсанкційними особами.

Впроваджується публічний Моніторинг земельних відносин.
Оскільки наразі відсутня єдина відкрита база даних про стан розвитку земельни відносин у країні, створення комплексної системи публічного земельного моніторингу забезпечить прозорість та доступність інформації про ринок землі та інші важливі аспекти управління земельними ресурсами в Україні.

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Моніторингова система надасть усім зацікавленим сторонам доступ до ключових показників ринку земель та стану земельних відносин — аж до рівня громад, що сприятиме поліпшенню якості даних в офіційних реєстрах, розширить можливості громад щодо управління своїм земельним банком, забезпечить базу для глибшого статистичного та економічного аналізу, допомагатиме вчасно виявляти вузькі місця та недосконалості у впровадженні земельного законодавства, і в цілому позитивно впливатиме на розвиток ринку земель.
За матеріалами:
Finance.ua
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